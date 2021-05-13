В рекламу ставок на спорт предложили включить предупреждающую информацию

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил обязать букмекерские компании включать в свою рекламу предупреждение о негативных последствиях азартных игр. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В рекламу ставок на спорт предложили включить предупреждающую информацию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

В своём обращении общественный деятель отметил, что уже более десяти лет в России запрещена деятельность казино, за исключением специализированных игорных зон.

В то же время букмекерские компании по-прежнему могут осуществлять свою деятельность на всей территории страны, а также пользоваться рекламными инструментами как на радио и телевидении, так и в сети интернет.

При этом данная реклама, как отметил Хамзаев, привлекая новых клиентов, не знакомит граждан с возможными последствиями чрезмерного увлечения ставками на спорт: развитием зависимости и психических расстройств, обесцениванием социальных, семейных и профессиональных ценностей.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность обязать букмекерские компании выделять 25% времени рекламного ролика на телевидении и радио, а также 25% площади баннерной рекламы в сети интернет под предупреждающую информацию о негативных последствиях зависимости от азартных игр», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что пять футболистов барнаульского «Динамо» наказаны за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить