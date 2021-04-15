Футболисты барнаульского «Динамо» отстранены за ставки на матчи РПЛ

Пять футболистов барнаульского «Динамо» наказаны за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, футболисты барнаульского клуба Николай Шинкевич, Владислав Хмелевский и Виктор Хугаев отстранены от любой футбольной деятельности на год, из которых полгода — условный срок. Ещё два игрока «Динамо», Юрий Юдин и Ярослав Овсянников, дисквалифицированы на год условно.

После 17 туров Профессиональной футбольной лиги барнаульское «Динамо» набрало 29 очков и расположилось на седьмом месте в четвёртой группе.

Ранее сообщалось, что арбитр Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней.