Футболисты барнаульского «Динамо» отстранены за ставки на матчи РПЛ

Короткая ссылка
Пять футболистов барнаульского «Динамо» наказаны за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.
Футболисты барнаульского «Динамо» отстранены за ставки на матчи РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, футболисты барнаульского клуба Николай Шинкевич, Владислав Хмелевский и Виктор Хугаев отстранены от любой футбольной деятельности на год, из которых полгода — условный срок. Ещё два игрока «Динамо», Юрий Юдин и Ярослав Овсянников, дисквалифицированы на год условно.

После 17 туров Профессиональной футбольной лиги барнаульское «Динамо» набрало 29 очков и расположилось на седьмом месте в четвёртой группе.

Ранее сообщалось, что арбитр Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить