УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина на 90 дней

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Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила об отстранении футбольного арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности на 90 дней решением контрольного, этического и дисциплинарного органа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина на 90 дней
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«РФС оказывает полное содействие в расследовании», — сообщает служба коммуникаций.

Лапочкин отстранён из-за возможного нарушения статей Дисциплинарного регламента 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d).

В СМИ сообщалось, что российский арбитр мог быть причастен к ставкам на тотализаторе.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко призвал проверить на детекторе лжи судей Лапочкина и Ивана Сиденкова.

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