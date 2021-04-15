УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина на 90 дней
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«РФС оказывает полное содействие в расследовании», — сообщает служба коммуникаций.
Лапочкин отстранён из-за возможного нарушения статей Дисциплинарного регламента 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d).
В СМИ сообщалось, что российский арбитр мог быть причастен к ставкам на тотализаторе.
Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко призвал проверить на детекторе лжи судей Лапочкина и Ивана Сиденкова.