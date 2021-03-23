Хинштейн прокомментировал борьбу с нелегальными онлайн-казино
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«Безусловно, это будет иметь действие очень серьёзное», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как отметил Хинштейн, задача таких инициатив в том, чтобы сделать подобный нелегальный бизнес максимально недоступным.
«Одно дело, когда тебе надо заводить какой-то цифровой кошелёк, покупать эти биткоины, обычный среднестатистический гражданин вряд ли с этим так легко справится. Совсем другое дело, когда, сидя перед компьютером, тебе прилетает ссылка, открывается какая-то реклама, одним кликом ты оказываешься на соответствующем сайте», — сказал депутат.
Ранее в СК рассказали о снижении числа преступлений, связанных с незаконной игорной деятельностью.