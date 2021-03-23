Хинштейн прокомментировал борьбу с нелегальными онлайн-казино

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба сможет инициировать внесудебную блокировку сайтов платёжных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.

«Безусловно, это будет иметь действие очень серьёзное», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Хинштейн, задача таких инициатив в том, чтобы сделать подобный нелегальный бизнес максимально недоступным.

«Одно дело, когда тебе надо заводить какой-то цифровой кошелёк, покупать эти биткоины, обычный среднестатистический гражданин вряд ли с этим так легко справится. Совсем другое дело, когда, сидя перед компьютером, тебе прилетает ссылка, открывается какая-то реклама, одним кликом ты оказываешься на соответствующем сайте», — сказал депутат.

Ранее в СК рассказали о снижении числа преступлений, связанных с незаконной игорной деятельностью.