В СК рассказали о снижении числа преступлений, связанных с незаконной игорной деятельностью

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Cледователь по особо важным делам ГСУ СК России по Москве Павел Кондратьев заявил, что число преступлений, связанных с незаконной игорной деятельностью, заметно уменьшилось в столице за последние пять-семь лет.
В СК рассказали о снижении числа преступлений, связанных с незаконной игорной деятельностью
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«С незаконной игорной деятельностью необходимо систематически бороться, но по сравнению с тем, что было пять-семь лет назад, конечно, данных преступлений стало гораздо меньше», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Он также сообщил, что при расследовании уголовного дела системы «Панорама» обыски проводились в одно время по 14—15 адресам непосредственного расположения игорных заведений. В следственных действиях участвовали около 1,5 тыс. сотрудников. Уголовное дело состояло примерно из 300 томов.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о вкладе ведомства в обеспечение экономической безопасности страны.

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