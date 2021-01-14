Бастрыкин рассказал о вкладе СК в обеспечение экономической безопасности России

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о вкладе ведомства в обеспечение экономической безопасности страны.
Бастрыкин рассказал о вкладе СК в обеспечение экономической безопасности России
  • © СК РФ

«За десять лет работы Следственного комитета в суды направлено уже свыше 90 тыс. уголовных дел о коррупции. Мы смогли добиться существенного восполнения ущерба по делам коррупционной направленности — государству и потерпевшим от преступлений гражданам возмещено почти 34 млрд рублей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Бастрыкин, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 76,8 млрд рублей.

По его словам, СК добивается неотвратимости наказания для любого коррупционера независимо от должностного положения.

В декабре Бастрыкин рассказал о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников.

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