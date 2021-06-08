Кардиолог дала советы по поддержанию здоровья сердца

Кардиолог Юлия Маршинцева дала советы по поддержанию здоровья сердца.

В беседе с Nation News она заявила, что нужна стандартная профилактика: кардионагрузки, пребывание на свежем воздухе и правильное питание.

«Если человек систематически даёт кардионагрузку, у него пульс в покое начинает снижаться — эффект, как у спортсмена, для того, чтобы были возможности пульсу повышаться при нагрузках», — сказала эксперт.

Вместе с тем, отметила Маршинцева, следует помнить о мерах предосторожности, если есть противопоказания. Также важно учитывать фактор наследственности.

«Мы можем не иметь лишнего веса и питаться одной зеленью, но при этом уровень холестерина может быть высоким. Человек вроде и спортом занимается, но наследственность даёт о себе знать, и с возрастом это усугубляется», — пояснила кардиолог.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о выявлении нового маркёра, указывающего на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусной инфекции.