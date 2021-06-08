Кардиолог дала советы по поддержанию здоровья сердца

Короткая ссылка
Кардиолог Юлия Маршинцева дала советы по поддержанию здоровья сердца.
Кардиолог дала советы по поддержанию здоровья сердца
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В беседе с Nation News она заявила, что нужна стандартная профилактика: кардионагрузки, пребывание на свежем воздухе и правильное питание.

«Если человек систематически даёт кардионагрузку, у него пульс в покое начинает снижаться — эффект, как у спортсмена, для того, чтобы были возможности пульсу повышаться при нагрузках», — сказала эксперт.

Вместе с тем, отметила Маршинцева, следует помнить о мерах предосторожности, если есть противопоказания. Также важно учитывать фактор наследственности.

«Мы можем не иметь лишнего веса и питаться одной зеленью, но при этом уровень холестерина может быть высоким. Человек вроде и спортом занимается, но наследственность даёт о себе знать, и с возрастом это усугубляется», — пояснила кардиолог.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о выявлении нового маркёра, указывающего на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить