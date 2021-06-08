В Ставрополе вакцинацию от COVID-19 прошли 52 744 человека

В Ставрополе вакцинацию от коронавируса прошли 52 744 человека, при этом оба компонента получили 42 796 жителей.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Как отмечается, вакцинация в городе проходит бесплатно, а записаться на неё можно на портале госуслуг или по номеру 122.

«Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстёгивает иммунный ответ организма и даёт более длительный эффект», — напомнили в мэрии города.

Кроме того, стало известно, что в Курганской области отменили запрет на посещение общественных мест несовершеннолетними без сопровождения взрослых. Такая мера действовала с октября 2020 года. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«В сложной эпидситуации это помогло сократить время пребывания подростков в торговых центрах, значит, минимизировать риски распространения коронавируса», — отмечается в сообщении.

Отмену запрета региональные власти объяснили началом летних каникул — дети будут больше находиться на улице, в оздоровительных лагерях на природе.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.