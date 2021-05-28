Иммунолог рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.
Иммунолог рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом
  • Reuters

«Вакцинироваться нужно, вопрос — когда? После эпизода заболевания должно пройти достаточно времени, чтобы с высокой вероятностью специфический иммунитет у каждого человека потерял защитные свойства. По тем представлениям, которые сейчас в публикациях, — это минимум шесть месяцев», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, у какого-то процента людей это случится раньше, но у 80% иммунитет сохраняет защитные свойства в течение полугода.

Как отметил Крючков, прививаться сразу после перенесённого COVID-19 не нужно, тем более если нет никаких других проблем со здоровьем.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.

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