В Подмосковье запустили пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник

В Московской области стартовал пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник. В него вошли пять медучреждений в Балашихе, Одинцове, Люберцах, Химках и Ступине.

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РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». «Единый стандарт поликлиник — это новый формат работы амбулаторного звена. Особый акцент мы делаем на пациентоориентированности. Для этого администраторы прошли курсы бесконфликтного общения», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Проект также предусматривает современную навигацию, создание зон комфортного ожидания в поликлиниках, введение униформы для персонала. Единый стандарт планируется постепенно внедрять в поликлиниках в разных округах. Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины.