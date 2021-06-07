В Подмосковье запустили пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник

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В Московской области стартовал пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник. В него вошли пять медучреждений в Балашихе, Одинцове, Люберцах, Химках и Ступине.
В Подмосковье запустили пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Единый стандарт поликлиник — это новый формат работы амбулаторного звена. Особый акцент мы делаем на пациентоориентированности. Для этого администраторы прошли курсы бесконфликтного общения», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Проект также предусматривает современную навигацию, создание зон комфортного ожидания в поликлиниках, введение униформы для персонала.

Единый стандарт планируется постепенно внедрять в поликлиниках в разных округах.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины.

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