В Подмосковье запустили пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Единый стандарт поликлиник — это новый формат работы амбулаторного звена. Особый акцент мы делаем на пациентоориентированности. Для этого администраторы прошли курсы бесконфликтного общения», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Проект также предусматривает современную навигацию, создание зон комфортного ожидания в поликлиниках, введение униформы для персонала.
Единый стандарт планируется постепенно внедрять в поликлиниках в разных округах.
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