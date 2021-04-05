В Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины

«Клиника Екатерининская» в Краснодаре открыла Центр восстановительной медицины.

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу клиники.

В церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Алексей Ермаков и мэр Евгений Первышов.

В центре созданы условия для комплексного восстановления после инсульта и инфаркта, заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и других систем по индивидуальным программам.

Имеются дневной стационар, тренажёрный зал, кабинеты функциональной диагностики, аппаратной физиотерапии и массажа.

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