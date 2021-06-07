Путин передал Башкирии контрольный пакет акций БСК

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Республике Башкортостан контрольного пакета акций Башкирской содовой компании.

Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

«В целях развития химической промышленности постановляю принять предложения правительства России и главы Республики Башкортостан о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3% обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества «Башкирская содовая компания», — говорится в указе.

Кроме того, в доверительное управление акционерному обществу «Региональный фонд» (г. Уфа) из федеральной собственности передаётся 11,7% обыкновенных акций (194 151 штука) БСК.

В августе 2020 года Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами БСК.

Позже Генеральная прокуратура России сообщила, что выявила признаки злоупотреблений в ходе проведения сделки.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что предварительный ущерб от приватизации Башкирской содовой компании оценивается в 35 млрд рублей.