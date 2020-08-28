ГП направит в СК материалы по злоупотреблениям при сделке по БСК
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
«Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти», — цитирует его Интерфакс.
Также Иванов сообщил, что «переход прав на названные имущественные комплексы произведён помимо воли Российской Федерации». Генпрокуратура в целях защиты интересов государства заявила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
Ранее президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами БСК.