ГП направит в СК материалы по злоупотреблениям при сделке по БСК

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Генеральная прокуратура России нашла признаки злоупотреблений в ходе проведения сделки, в результате которой государство утратило контроль над Башкирской содовой компанией (БСК). Материалы будут направлены в СК.
ГП направит в СК материалы по злоупотреблениям при сделке по БСК
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

«Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти», — цитирует его Интерфакс.

Также Иванов сообщил, что «переход прав на названные имущественные комплексы произведён помимо воли Российской Федерации». Генпрокуратура в целях защиты интересов государства заявила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами БСК.

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