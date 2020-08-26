Путин оценил ситуацию с Башкирской содовой компанией

Российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства прокомментировал ситуацию с Башкирской содовой компанией.

«Башкирская содовая компания, контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются», — сообщил Путин.

Он рассказал, что «при общем объёме выручки в 2019 году 45 млрд рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд рублей».

«Где деньги? Известно, где — в офшорах», — заявил президент.

Он отметил, что в начале 2013 года «абсолютно чудесным образом, через объединение компании, доля государства размывается и снижается ниже контрольной».



Так, по его словам, «у государства было 62%, а внезапно стало 38%, и как результат — приоритеты работы компании резко изменились».

Глава государства поручил прокуратуре проверить законность сделки в результате которой государство утратило контроль над активами компании.

Он заявил, что «не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объёме».

«Я прошу правительство совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение», — добавил Путин.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в регионе горе (шихану) Куштау дадут статус особо охраняемой территории, содовая компания не будет вести её разработку.

Протесты у горы Куштау начались 3 августа, после того как БСК приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки.