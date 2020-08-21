В Башкирии горе Куштау дадут статус природного памятника
- Шихан Куштау / © wikipedia.org
«У меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдёте решение — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемой территории», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, «история с Куштау закрыта, разработка невозможна».
Ранее Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения.
3 августа прошли протесты у горы Куштау, после того как Башкирская содовая компания приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки.