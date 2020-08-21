В Башкирии горе Куштау дадут статус природного памятника

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В Башкирии горе (шихану) Куштау дадут статус особо охраняемой территории, содовая компания не будет вести её разработку. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
В Башкирии горе Куштау дадут статус природного памятника
  • Шихан Куштау / © wikipedia.org

«У меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдёте решение — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемой территории», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «история с Куштау закрыта, разработка невозможна».

Ранее Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения.

3 августа прошли протесты у горы Куштау, после того как Башкирская содовая компания приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки.

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