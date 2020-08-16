Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
- РИА Новости
«Я даю слово, что на эту гору никто не зайдёт, пока мы не найдём компромиссное решение», — приводит РИА Новости слова Хабирова.
Об этом он заявил протестующим, которые выступают против разработки горы Башкирской содовой компанией.
Протесты у горы Куштау начались 3 августа, после того как БСК приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки.
Ранее сообщалось, что в Башкирии на конкурс авторских социальных проектов было выделено 3,5 млн рублей.