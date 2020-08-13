В Башкирии на конкурс авторских социальных проектов выделено 3,5 млн рублей

В Башкирии на конкурс авторских социальных проектов «Стерлитамак — наш общий дом» выделено 3,5 млн рублей.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные пресс-службы конкурса.

О запуске конкурса объявила Башкирская содовая компания.

В этом году принимаются проекты на территории Стерлитамака, Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

Подать заявки на участие можно до 31 октября.

Проекты оцениваются в нескольких номинациях: «Творчество, искусство и культура», «Экология и защита животных», «Здоровый образ жизни», «Патриотическое воспитание», «Моя малая родина» и «Выбор города».

Главный победитель получит миллион рублей.

Организаторы заверили, что платформа конкурса стерлитамакнашобщийдом.рф исключает возможности накрутки голосов.

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