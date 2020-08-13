В Башкирии на конкурс авторских социальных проектов выделено 3,5 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные пресс-службы конкурса.
О запуске конкурса объявила Башкирская содовая компания.
В этом году принимаются проекты на территории Стерлитамака, Стерлитамакского и Ишимбайского районов.
Подать заявки на участие можно до 31 октября.
Проекты оцениваются в нескольких номинациях: «Творчество, искусство и культура», «Экология и защита животных», «Здоровый образ жизни», «Патриотическое воспитание», «Моя малая родина» и «Выбор города».
Главный победитель получит миллион рублей.
Организаторы заверили, что платформа конкурса стерлитамакнашобщийдом.рф исключает возможности накрутки голосов.
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