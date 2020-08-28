Глава Башкирии назвал предварительный ущерб от приватизации БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью Интерфаксу сообщил, что, по предварительным данным, ущерб от приватизации Башкирской содовой компании (БСК) оценивается в 35 млрд рублей.

По его словам, республике нанесён материальный ущерб, размер которого ещё подсчитывается.

«Но даже по первым выкладкам, которые сделала наша юридическая группа, можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей. Пока мы говорим о 35 млрд рублей», — заявил Хабиров.

Он добавил, что юридическая группа изучает 56 томов дела о приватизации, которая началась в 2007—2008 годах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами БСК.

Позже Генеральная прокуратура России сообщила, что выявила признаки злоупотреблений в ходе проведения сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК. Материалы будут направлены в Следственный комитет.