Глава Башкирии назвал предварительный ущерб от приватизации БСК

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Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью Интерфаксу сообщил, что, по предварительным данным, ущерб от приватизации Башкирской содовой компании (БСК) оценивается в 35 млрд рублей. 
Глава Башкирии назвал предварительный ущерб от приватизации БСК
  • © АО "БСК"

По его словам, республике нанесён материальный ущерб, размер которого ещё подсчитывается. 

«Но даже по первым выкладкам, которые сделала наша юридическая группа, можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей. Пока мы говорим о 35 млрд рублей», — заявил Хабиров.

Он добавил, что юридическая группа изучает 56 томов дела о приватизации, которая началась в 2007—2008 годах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами БСК.

Позже Генеральная прокуратура России сообщила, что выявила признаки злоупотреблений в ходе проведения сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК. Материалы будут направлены в Следственный комитет.

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