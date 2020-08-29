Бастрыкин поручил проверить сокращение доли государства в БСК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в ходе доследственной проверки выяснить обстоятельства уменьшения доли государства в Башкирской содовой компании.

Об этом сообщается в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что Бастрыкин «указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также всех обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы».

Также, как говорится в сообщении, по указанию Бастрыкина следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, которые связаны с принятием решений по сделкам с акциями предприятия.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами БСК.

Позже Генеральная прокуратура России сообщила, что выявила признаки злоупотреблений в ходе проведения сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК. Материалы будут направлены в Следственный комитет.