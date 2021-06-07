В школах и детсадах Курганской области выявили нарушения в сфере питания
- РИА Новости
Продукты ненадлежащего качества выявили в ходе отбора проб пищевой продукции в рамках госзадания на 2021 год, рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В трёх пробах (из девяти. — RT) выявлено несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза», — говорится в сообщении ведомства.
Впоследствии управление Россельхознадзора направило письма производителям и поставщикам о несоответствии их продукции стандартам и изъятии её из оборота.
В отношении производителей готовятся материалы для возбуждения административных дел по статье 14.43 КоАП («Нарушение требований техрегламентов») с последующим отзывом деклараций о соответствии продукции.
Как ранее передавал сайт kp.ru, в Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях в организации школьного питания в Санкт-Петербурге.