Путин назвал побочный эффект вакцины «Спутник V»

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о единственном побочном эффекте российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Путин назвал побочный эффект вакцины «Спутник V»
  • Reuters

По его словам, повышение температуры на несколько часов — всего одно побочное явление вакцины «Спутник V».

«Ну температура иногда, у 10% прививаемых, поднимается», — добавил российский лидер, уточнив, что она «держится всего несколько часов».

Он заметил, что российская вакцина эффективно защищает от коронавирусной инфекции, а если человек всё же заболевает, то в очень лёгкой форме.

Ранее Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире.

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