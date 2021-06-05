Путин назвал побочный эффект вакцины «Спутник V»
- Reuters
По его словам, повышение температуры на несколько часов — всего одно побочное явление вакцины «Спутник V».
«Ну температура иногда, у 10% прививаемых, поднимается», — добавил российский лидер, уточнив, что она «держится всего несколько часов».
Он заметил, что российская вакцина эффективно защищает от коронавирусной инфекции, а если человек всё же заболевает, то в очень лёгкой форме.
Ранее Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса.
В мае премьер-министр России Михаил Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире.