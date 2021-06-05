Путин назвал побочный эффект вакцины «Спутник V»

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о единственном побочном эффекте российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По его словам, повышение температуры на несколько часов — всего одно побочное явление вакцины «Спутник V».

«Ну температура иногда, у 10% прививаемых, поднимается», — добавил российский лидер, уточнив, что она «держится всего несколько часов».

Он заметил, что российская вакцина эффективно защищает от коронавирусной инфекции, а если человек всё же заболевает, то в очень лёгкой форме.

Ранее Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире.