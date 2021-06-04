Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» доказала свою эффективность и признана самым безопасным препаратом, заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Путин напомнил, что вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

«Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной. Эффективность свыше 96%. И, по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины», — подчеркнул глава государства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире.

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила международный успех «Спутника V» высокой эффективностью, безопасностью, а также простотой транспортировки и хранения вакцины.

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