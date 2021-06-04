Николаев рассказал о борьбе с коронавирусом в Якутии

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о планах увеличить среднюю продолжительность жизни населения региона, а также о принимаемых властями мерах по борьбе с коронавирусом.

В частности, Николаев напомнил, что период с 2021 года по 2030 год объявлен в республике Десятилетием здоровья.

«Я считаю, что наряду с традиционными подходами — строительством новых объектов здравоохранения, повышением оснащённости (учреждений здравоохранения. — RT) медицинской аппаратурой высокого класса, подготовкой кадров — мы также должны идти по другим направлениям», — уточнил он.

В число таких направлений, как отметил Николаев, должны войти в том числе развитие профилактики заболеваний, массовая диспансеризация населения, персонализированная медицина, а также более активное внедрение методов генетики при лечении заболеваний, которые присущи жителям Севера.

«Мы ставим задачу, что с сегодняшних 72 — 73 лет средней продолжительности жизни мы в Якутии к 2030 году должны достигнуть рубежа в 80 лет. Задача очень амбициозная. Здесь просто развитием здравоохранения, как системы медицинских учреждений, не обойдёшься», — подчеркнул глава Якутии.

Также он рассказал о том, как республика пережила коронакризис, а также о том, какие меры принимают власти региона для борьбы с распространением болезни.

«Коронавирусная пандемия потрясла весь мир, республика здесь не стала исключением. У нас, к сожалению, практически 40 тыс. человек с начала пандемии переболели этой болезнью, около 700 человек погибли. Мы тяжело переживаем эти смерти. Вместе с тем, в целом, система здравоохранения справилась с натиском болезни. Несмотря на то, что весной у нас был определённый рост заболеваемости, мы сейчас достаточно уверенно справляемся с болезнью», — уточнил Николаев.

На этом фоне он подчеркнул, что вакцинация в настоящее время — «это самое главное оружие против болезни».

«У нас в республике на сегодняшний день порядка 175 тыс. человек уже вакцинировались. Будем проводить эту кампанию и дальше, чтобы как можно больше людей вакцинировать и защитить от этой страшной опасности», — подытожил глава региона.

Ранее Николаев заявил, что вакцинация в республике носит добровольный характер.