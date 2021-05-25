Глава Югры поручила изучить опыт Якутии в вопросе вакцинации от коронавируса

Губернатор Югры Наталья Комарова попросила профильных чиновников изучить опыт Якутии в вопросе вакцинации от коронавируса.

Как пишет ТАСС, об этом она заявила на заседании регионального оперативного штаба.

«В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса... Работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Обратите внимание на этот опыт и своевременно ознакомьтесь. И при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — сказала Комарова.

Ранее в пресс-службе правительства Якутии сообщили, что работающие в регионе компании, не организовавшие вакцинацию от коронавируса, начнут штрафовать.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя ТАСС данную инициативу, заявил, что руководители предприятий в России не должны принимать решение о вакцинации своих сотрудников без их согласия.