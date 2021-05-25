В Якутии начнут штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию
Как отмечается, глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу увеличить темпы вакцинации.
«Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Мера касается предприятий всех форм собственности.
В конце апреля в регионе ужесточили ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Сейчас субъект занимает 43-е место по числу заболевших в России.