В Якутии начнут штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию

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Якутские компании, не организовавшие вакцинацию от коронавируса, начнут штрафовать, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается, глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу увеличить темпы вакцинации.

«Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Мера касается предприятий всех форм собственности. 

В конце апреля в регионе ужесточили ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 

Сейчас субъект занимает 43-е место по числу заболевших в России.

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