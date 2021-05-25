В Якутии начнут штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию

Якутские компании, не организовавшие вакцинацию от коронавируса, начнут штрафовать, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается, глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу увеличить темпы вакцинации.

«Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Мера касается предприятий всех форм собственности.

В конце апреля в регионе ужесточили ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас субъект занимает 43-е место по числу заболевших в России.