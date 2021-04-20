В Якутии ввели дополнительные ограничения по коронавирусу

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В Якутии ужесточают ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Якутии ввели дополнительные ограничения по коронавирусу
  • globallookpress.com

С 20 апреля на территории региона введены дополнительные ограничительные меры по недопущению новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

«Введён запрет на проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований, конференций, форумов, культурных, просветительских мероприятий в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением проводимых в формате «онлайн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество участников таких мероприятий, которые по согласованию с оперативными штабами могут проводиться в рабочие дни, не должно превышать 50 человек.

Кроме того, в целях недопущения распространения инфекции предприятия общественного питания будут закрываться в ночное время — с 00:00 до 06:00.

Количество зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, домах культуры и культурно-досуговых организациях сокращено до половины заполняемости зрительного зала — до 50%.

Ранее сообщалось, что в Монголии ужесточают карантинные ограничения из-за роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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