В Монголии ужесточают карантинный режим из-за COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает агентство «Монцамэ».
В настоящий момент неизвестно, какие именно меры будут приняты, однако действовать они будут с 10 по 25 апреля.
Уточняется, что кабинет министров Монголии 8 апреля решил перевести режим повышенной готовности в стране на «красный» уровень.
Ранее сообщалось, что власти Северной Македонии приняли решение ужесточить карантинные ограничения и ввести комендантский час в стране с 6 по 20 апреля из-за ситуации с коронавирусом.