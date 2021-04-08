В Монголии ужесточают карантинный режим из-за COVID-19

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Власти Монголии ужесточают карантинные ограничения из-за роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Монголии ужесточают карантинный режим из-за COVID-19
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

В настоящий момент неизвестно, какие именно меры будут приняты, однако действовать они будут с 10 по 25 апреля.

Уточняется, что кабинет министров Монголии 8 апреля решил перевести режим повышенной готовности в стране на «красный» уровень.

Ранее сообщалось, что власти Северной Македонии приняли решение ужесточить карантинные ограничения и ввести комендантский час в стране с 6 по 20 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

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