В Северной Македонии вводят комендантский час из-за COVID-19

Власти Северной Македонии приняли решение ужесточить карантинные ограничения и ввести комендантский час в стране с 6 по 20 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом правительство страны сообщило на своей странице в Twitter.

«Запрещается движение граждан на всей территории республики Северная Македония с 20:00 до 5:00 следующего дня с 6 апреля до 20 апреля 2021 года», — говорится в заявлении.

❌ Забрана и посебен режим на движење на граѓаните на територијата на Северна Македонија, од 20:00 часот до 05:00 часот наредниот ден, (од 6 до 20 април 2021 година).



🔗https://t.co/S8m7NhzJAWpic.twitter.com/XsjNMiP8ea — Коронавирус МК / Koronavirus MK (@KoronavirusMK) April 5, 2021

Как пишет РИА Новости, на этот же период в стране запрещаются собрания свыше четырёх человек, проведение конференций, занятия в фитнес-залах и спортклубах и т.д.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации заявил, что введённые в 19 департаментах страны карантинные меры в связи с коронавирусом с 3 апреля распространятся на всю территорию Франции.