В Северной Македонии вводят комендантский час из-за COVID-19

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Власти Северной Македонии приняли решение ужесточить карантинные ограничения и ввести комендантский час в стране с 6 по 20 апреля из-за ситуации с коронавирусом.
В Северной Македонии вводят комендантский час из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом правительство страны сообщило на своей странице в Twitter.

«Запрещается движение граждан на всей территории республики Северная Македония с 20:00 до 5:00 следующего дня с 6 апреля до 20 апреля 2021 года», — говорится в заявлении.

Как пишет РИА Новости, на этот же период в стране запрещаются собрания свыше четырёх человек, проведение конференций, занятия в фитнес-залах и спортклубах и т.д.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации заявил, что введённые в 19 департаментах страны карантинные меры в связи с коронавирусом с 3 апреля распространятся на всю территорию Франции.

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