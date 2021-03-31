Макрон объявил о расширении жёсткого карантина на все регионы Франции
- Reuters
Об этом сообщает France Info.
Отмечается, что жёсткие карантинные меры по всей стране начнут действовать с 3 апреля и будут длиться в течение четырёх недель
Карантинный режим предусматривает введение ограничений на перемещения в стране, на ведение бизнеса, на проведение спортивных мероприятий и т.д.
Вместе с этим будут закрыты частично или полностью различные учебные заведения страны.
30 марта сообщалось, что во Франции за весь период пандемии было выявлено 4 585 385 случаев коронавируса.