Макрон объявил о расширении жёсткого карантина на все регионы Франции

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Французский президент Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации заявил, что введённые в 19 департаментах страны карантинные меры в связи с коронавирусом распространятся на всю территорию Франции.
Макрон объявил о расширении жёсткого карантина на все регионы Франции
  • Reuters

Об этом сообщает France Info.

Отмечается, что жёсткие карантинные меры по всей стране начнут действовать с 3 апреля и будут длиться в течение четырёх недель

Карантинный режим предусматривает введение ограничений на перемещения в стране, на ведение бизнеса, на проведение спортивных мероприятий и т.д.

Вместе с этим будут закрыты частично или полностью различные учебные заведения страны. 

30 марта сообщалось, что во Франции за весь период пандемии было выявлено 4 585 385 случаев коронавируса.

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