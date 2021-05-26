Глава Якутии заявил о добровольности вакцинации

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Глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости, что вакцинация в республике имеет добровольный характер.
Глава Якутии заявил о добровольности вакцинации
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Вакцинация имеет добровольный характер, однако каждый из нас должен со всей ответственностью относиться к этому выбору и делать его на основании полной достоверной информации, в том числе о медицинских последствиях отказа от прививки», — сказал Николаев РИА Новости.

По его словам, «вакцина — оружие науки против пандемии».

Ранее в пресс-службе правительства Якутии сообщили, что работающие в регионе компании, не организовавшие вакцинацию от коронавируса, начнут штрафовать.

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