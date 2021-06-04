Диетолог раскрыл принципы правильного похудения

Врач-диетолог доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал о принципах питания, которые помогут сбросить лишний вес.

Об этом он поведал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Принцип диет заключается в одном — снизить уровень инсулина в крови, не давать ему подниматься высоко. Когда вы занимаетесь спортом, у вас выделяется жиросжигающий гормон адреналин, когда вы едите сладости, у вас выделяется жиронакапливающий гормон инсулин. Наша задача — чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина — как можно больше, поэтому важен прежде всего отказ от сладостей, а не от жирного. Есть очень эффективные диеты, когда едят много жира и при этом худеют», — сказал Алексей Ковальков.

Врач посоветовал убрать из рациона богатые сахаром продукты, такие как картофель, белый шлифованный рис, хлеб, фруктовые соки, и больше двигаться, проходить хотя бы по 5 км в день. По словам доктора, за месяц таким образом можно потерять семь-восемь кг.

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