РФПИ оценил возможный срок одобрения со стороны ВОЗ «Спутника V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины от коронавируса «Спутник V» в течение ближайших двух месяцев, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РФПИ оценил возможный срок одобрения со стороны ВОЗ «Спутника V»
  • Reuters

«ВОЗ, мы считаем, это будет буквально пара месяцев», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Дмитриев также заявил, что фонд не получал критических замечаний Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в рамках процедуры регистрации «Спутника V» в ЕС.

Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ могут в конце июня или в июле провести оценку «Спутника V» для включения этой вакцины в список рекомендованных для экстренного применения препаратов.

Во Всемирной организации здравоохранения также сообщили, что проведение инспекции производственной практики «Спутника V» экспертами ВОЗ и ЕМА запланировано в период с 10 мая по первую неделю июня.

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