РФПИ и Sanofi намерены развивать цифровые решения для российского здравоохранения

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Sanofi планируют совместно реализовывать цифровые проекты в сфере здравоохранения в России.

Объявление о сотрудничестве сторон для реализации цифровых проектов состоялось на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Уточняется, что в рамках данного взаимодействия планируется создавать, обслуживать, управлять и выводить на рынок виртуальные медицинские продукты в четырёх терапевтических областях, включая диабет и гипертонию.

«Партнёрство с Sanofi для продвижения цифровых решений в области здравоохранения внесёт важный вклад в исполнение задач, предусмотренных национальными проектами России «Здравоохранение» и «Цифровая экономика». И РФПИ, и Sanofi стремятся к повышению доступности качественной медицинской помощи и внедрению инновационных цифровых решений в области здравоохранения. Мы ожидаем, что это партнёрство существенно изменит ландшафт российского рынка здравоохранения в будущем», — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что данное сотрудничество является частью стратегии РФПИ по продвижению ведущих медицинских технологий в России.

Ранее РФПИ договорился с южнокорейскими компаниями о сотрудничестве по «Спутнику V».