РФПИ договорился с южнокорейскими компаниями о сотрудничестве по «Спутнику V»
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Спутника V».
«РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих биотехнологических компаний Южной Кореи, и фармкомпания ISU ABXIS подписали трёхстороннее соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины в Корее», — отмечается в сообщении.
Как заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, в фонде ожидают расширения производственных мощностей для выпуска вакцины в Южной Корее благодаря соглашению с ISU ABXIS.
В ноябре 2020-го сообщалось, что РФПИ и южнокорейская компания GL Rapha достигли соглашения о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно.