РФПИ договорился с южнокорейскими компаниями о сотрудничестве по «Спутнику V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил трёхстороннее соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины в Республике Корея с компаниями GL Rapha и ISU ABXIS.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Спутника V».

«РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих биотехнологических компаний Южной Кореи, и фармкомпания ISU ABXIS подписали трёхстороннее соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины в Корее», — отмечается в сообщении.

Как заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, в фонде ожидают расширения производственных мощностей для выпуска вакцины в Южной Корее благодаря соглашению с ISU ABXIS.

В ноябре 2020-го сообщалось, что РФПИ и южнокорейская компания GL Rapha достигли соглашения о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно.