В Южной Корее станут производить более 150 млн доз «Спутник V» в год
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«РФПИ и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm), объявляют о соглашении по производству в стране более 150 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», — сообщили в фонде.
Производство планируется запустить в декабре, а начать поставки вакцины на экспорт намерены в январе 2021 года.
«В настоящее время необходимо развивать международное сотрудничество и партнёрство для обеспечения достаточного количества вакцины «Спутник V» и удовлетворения международного спроса. Мы благодарим партнёров из GL Rapha за сотрудничество и объединение усилий», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее в ВОЗ сообщили, что организация внесёт российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых для экстренного использования, если она будет соответствовать необходимым критериям.