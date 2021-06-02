Диетолог назвала природные антидепрессанты

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Врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала, какие продукты помогают справиться со стрессом и депрессией.
Диетолог назвала природные антидепрессанты
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Звезда».

«Какао и шоколад — это абсолютно признанные антидепрессанты. Помимо всего прочего, там содержится триптофан — это такая аминокислота, которая является предшественником серотонина. А серотонин — это гормон радости. Чем меньше серотонина, тем больше человек подвержен стрессу, депрессии, плохому настроению. Чем больше серотонина, тем, соответственно, настроение лучше», — объяснила она.

Кроме того, специалист отметила антиоксидантные свойства данных продуктов, а также их положительное влияние на сосуды.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как скорректировать питание и вес.

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