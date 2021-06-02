Путин: для развития туризма на Дальнем Востоке «копеечку надо вкладывать» 

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Президент России Владимир Путин, комментируя доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о мерах правительства по развитию туризма на Камчатке, заявил, что для развития туризма на Дальнем Востоке «копеечку надо вкладывать».
Путин: для развития туризма на Дальнем Востоке «копеечку надо вкладывать» 
  • РИА Новости

«Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и всё», — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые «всё вытопчут» в Долине гейзеров, если их там будет много.

После этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с развитием туризма в Долине гейзеров и на Камчатском полуострове в целом.

Позднее Чернышенко сообщил, что объехал туристические места на Камчатке и заявил, что намечен план по увеличению турпотока.

По его словам, оптимизация туристических потоков в Долину гейзеров на Камчатке позволит в три раза удешевить стоимость туров туда.

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