Путин: для развития туризма на Дальнем Востоке «копеечку надо вкладывать»
- РИА Новости
«Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и всё», — приводит ТАСС слова Путина.
Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые «всё вытопчут» в Долине гейзеров, если их там будет много.
После этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с развитием туризма в Долине гейзеров и на Камчатском полуострове в целом.
Позднее Чернышенко сообщил, что объехал туристические места на Камчатке и заявил, что намечен план по увеличению турпотока.
По его словам, оптимизация туристических потоков в Долину гейзеров на Камчатке позволит в три раза удешевить стоимость туров туда.