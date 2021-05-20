Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом.

«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края», — приводит пресс-служба слова Мишустина.

Он поручил продумать и организовать беспрепятственное посещение Долины гейзеров туристами, а также разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.

Накануне президент России Владимир Путин отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые «всё вытопчут» в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много.