Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров
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«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края», — приводит пресс-служба слова Мишустина.
Он поручил продумать и организовать беспрепятственное посещение Долины гейзеров туристами, а также разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.
Накануне президент России Владимир Путин отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые «всё вытопчут» в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много.