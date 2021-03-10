На платформе Russpass появились туристические маршруты по Дальнему Востоку

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На цифровом туристическом сервисе Russpass появились идеи для путешествий по Дальнему Востоку.
На платформе Russpass появились туристические маршруты по Дальнему Востоку
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Среди направлений — Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Доступно более 40 предложений, в том числе по вулканам Камчатки, природному заповеднику «Остров Врангеля», зоопарку с сивучами (ушастыми тюленями). Пользователи Russpass могут сами составить индивидуальный маршрут или же выбрать готовый тур», — говорится в материале.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

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