Путин заявил, что его задели слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров

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Президент России Владимир Путин отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые «всё вытопчут» в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много.

В ходе совещания Чернышенко отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут всё».

Российский лидер прокомментировал данное заявление.

«Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело всё-таки. Они там «вытопчут всё» — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим», — сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.

Ранее сообщалось, что на цифровом туристическом сервисе Russpass появились идеи для путешествий по Дальнему Востоку. Среди направлений — Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip опросили россиян и выяснили, как они намерены провести предстоящий летний отпускной сезон.

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