Аналитики рассказали о планах россиян на летний отпуск

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip опросили россиян и выяснили, как они намерены провести предстоящий летний отпускной сезон. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении RT.

Как отметили представители сервиса, жители России рассчитывают на отдых как в пределах страны (44,7% опрошенных), так и за рубежом (55,3%).

При этом вне зависимости от направления большинству туристов (89%) хотелось бы сэкономить на путешествии. Готовность же финансово вложиться в поездку выразила лишь незначительная часть респондентов — 11%.

Из опроса, участие в котором приняли 2,6 тыс. человек, также следует, что 53% россиян верят в то, что этим летом европейские столицы откроют границы для иностранных граждан. Если же этого не произойдёт, 63% участников исследования заявили, что определились с альтернативным направлением.

В любом случае среди путешественников распространён позитивный настрой, добавили аналитики. Так, 73% участников опроса выразили уверенность в том, что предстоящее лето предоставит им возможность «как следует отдохнуть».

«По сравнению с прошлым летом туристический настрой действительно изменился к лучшему. Ограничений стало меньше не только внутри страны, появилась возможность путешествовать и за рубеж, например, в ОАЭ, Грецию, Сербию, на Кубу или Мальдивы. А те, кто не хочет выезжать из России, могут отправиться в уникальные места, выбирая для поездок Дагестан, Адыгею, Карелию, Камчатку или Урал», — добавила руководитель пресс-службы OneTwoTriр Елена Шелехова.

Ранее россияне рассказали, открытия границ каких стран они ждут больше всего.