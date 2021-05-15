Аналитики рассказали о планах россиян на летний отпуск

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip опросили россиян и выяснили, как они намерены провести предстоящий летний отпускной сезон. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении RT.
Аналитики рассказали о планах россиян на летний отпуск
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Как отметили представители сервиса, жители России рассчитывают на отдых как в пределах страны (44,7% опрошенных), так и за рубежом (55,3%).

При этом вне зависимости от направления большинству туристов (89%) хотелось бы сэкономить на путешествии. Готовность же финансово вложиться в поездку выразила лишь незначительная часть респондентов — 11%.

Из опроса, участие в котором приняли 2,6 тыс. человек, также следует, что 53% россиян верят в то, что этим летом европейские столицы откроют границы для иностранных граждан. Если же этого не произойдёт, 63% участников исследования заявили, что определились с альтернативным направлением. 

В любом случае среди путешественников распространён позитивный настрой, добавили аналитики. Так, 73% участников опроса выразили уверенность в том, что предстоящее лето предоставит им возможность «как следует отдохнуть».

«По сравнению с прошлым летом туристический настрой действительно изменился к лучшему. Ограничений стало меньше не только внутри страны, появилась возможность путешествовать и за рубеж, например, в ОАЭ, Грецию, Сербию, на Кубу или Мальдивы. А те, кто не хочет выезжать из России, могут отправиться в уникальные места, выбирая для поездок Дагестан, Адыгею, Карелию, Камчатку или Урал», — добавила руководитель пресс-службы OneTwoTriр Елена Шелехова.

Ранее россияне рассказали, открытия границ каких стран они ждут больше всего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить