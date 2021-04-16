Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего

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Александра Самсоненко
Россияне в рамках исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказали, открытия границ для туристов каких стран они ждут больше всего.
Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего
  • Reuters

21% респондентов заявили, что соскучились по Италии.

О путешествиях в Испанию мечтают 16% участников опроса. Замыкают тройку самых ожидаемых направлений страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). О том, что ждут, когда откроются именно они, рассказали 13% респондентов.

По 10% опрошенных ждут открытия Чехии и Вьетнама. В Китай хотят съездить 8% респондентов.

Болгарии отдают свои предпочтения 7% опрошенных, Франции и Израилю — по 6%, Великобритании — 3%. 

Всего в опросе сервиса приняли участие 1,1 тыс. человек.

13 апреля Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию, разослав перевозчикам соответствующие телеграммы.

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