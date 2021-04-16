Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего
- Reuters
21% респондентов заявили, что соскучились по Италии.
О путешествиях в Испанию мечтают 16% участников опроса. Замыкают тройку самых ожидаемых направлений страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). О том, что ждут, когда откроются именно они, рассказали 13% респондентов.
По 10% опрошенных ждут открытия Чехии и Вьетнама. В Китай хотят съездить 8% респондентов.
Болгарии отдают свои предпочтения 7% опрошенных, Франции и Израилю — по 6%, Великобритании — 3%.
Всего в опросе сервиса приняли участие 1,1 тыс. человек.
13 апреля Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию, разослав перевозчикам соответствующие телеграммы.