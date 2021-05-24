Чернышенко заявил о необходимости оптимизации турпотоков в Долину гейзеров

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Оптимизация туристических потоков в Долину гейзеров на Камчатке позволит в три раза удешевить стоимость туров туда. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече со студентами в Петропавловске-Камчатском.

«Оптимизировав потоки, мы сможем раза в три снизить цену», — приводит РИА Новости слова Чернышенко.

По словам губернатора региона Владимира Солодова, сейчас стоимость тура в Долину гейзеров для приезжих составляет 45 тыс. рублей, для жителей Камчатки — 35 тыс. рублей.

«Дай бог, если выйдем на 10 тыс., то губернатору уже будет проще её субсидировать, чтобы делать ещё более доступными для граждан посещение таких мест», — добавил вице-премьер.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с развитием туризма в Долине гейзеров и на Камчатском полуострове в целом.

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