Чернышенко: намечен план действий по увеличению турпотока на Камчатку

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что объехал туристические места на Камчатке, намечен план по увеличению турпотока.
Чернышенко: намечен план действий по увеличению турпотока на Камчатку
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом он доложил председателю правительства России Михаилу Мишустину.

«По вашему поручению в рамках рабочей поездки объехали с губернатором, профильными министрами, экологами, учёными, инвесторами не только Долину гейзеров, но и другие заповедные места на Камчатке. По итогу наметили план действий по увеличению турпотока на особо охраняемых природных территориях на примере Камчатского края, чтобы можно было эту практику распространить на всю страну», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Чернышенко заявил, что оптимизация туристических потоков в Долину гейзеров на Камчатке позволит в три раза удешевить стоимость туров туда. 

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