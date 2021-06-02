Проректор по научной работе Ростовского государственного медицинского университета Наталья Волкова, профессор, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, рассказала о влиянии COVID-19 на людей с диабетом.

В беседе с «Российской газетой» она выразила мнение, что вероятность более тяжёлого течения болезни у диабетиков выше в несколько раз.

«Это связано с тем, что у людей с диабетом есть особенности иммунного статуса и иммунного ответа — очень активная выработка провоспалительных агентов цитокинов. Именно это серьёзно влияет на развитие осложнений», — пояснила Волкова.

По её словам, также существует риск поражения лёгких, что связано с возможным нарушением в гене, отвечающем за выработку ангиотензин-превращающего фермента второго типа.

Как добавила Волкова, инфицирование вирусов приводит к заметному нарушению углеводного обмена.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.