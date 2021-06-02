Попова отметила нехватку медиков, специализирующихся на биологической безопасности

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о недостатке медицинских кадров в стране и о необходимости внедрения новых подходов в подготовке врачей.

«Ещё один урок пандемии — это недостаток медицинских кадров, компетентных в вопросах биологической безопасности», — цитирует Попову РИА Новости.

Она также сообщила, что в рамках повышения качества подготовки планируется внедрение «новых подходов к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности».

В ноябре 2020 года российский президент Владимир Путин предложил поощрять участвующих в борьбе с COVID-19 студентов-медиков.