Попова отметила нехватку медиков, специализирующихся на биологической безопасности

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о недостатке медицинских кадров в стране и о необходимости внедрения новых подходов в подготовке врачей.
Попова отметила нехватку медиков, специализирующихся на биологической безопасности
  • РИА Новости

«Ещё один урок пандемии — это недостаток медицинских кадров, компетентных в вопросах биологической безопасности», — цитирует Попову РИА Новости.

Она также сообщила, что в рамках повышения качества подготовки планируется внедрение «новых подходов к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности».

В ноябре 2020 года российский президент Владимир Путин предложил поощрять участвующих в борьбе с COVID-19 студентов-медиков.

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