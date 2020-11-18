Путин предложил поощрять участвующих в борьбе с COVID-19 студентов-медиков

Короткая ссылка
Студенты-медики, которые задействованы в медицинских учреждениях в борьбе с COVID-19, должны получить право на ежемесячные доплаты в размере 7—10 тыс. рублей до конца текущего года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с правительством.
Путин предложил поощрять участвующих в борьбе с COVID-19 студентов-медиков
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Президент отметил, что в настоящее время студенты-медики выполняют большой объём работы, которая напрямую не связана с лечением больных, но позволяет высвободить более опытные кадры для борьбы с коронавирусом.

«Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, нужно обязательно поощрять. Я предлагаю предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, для студентов медицинских вузов, ординаторов и аспирантов выплата составит 10 тыс. рублей в месяц, для студентов медицинских училищ — 7 тыс. рублей в месяц.

В ходе совещания Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса, призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию с распространением COVID-19, а также назвал долгим норматив в 48 часов, отведённый для получения результата теста на инфекцию.

RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить