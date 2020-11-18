Путин обратился к главам регионов из-за ситуации с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к главами регионов, призвав не приукрашивать ситуацию с распространением коронавируса.

«Хочу обратиться к главам регионов… Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые, надеюсь, принятые вовремя решения или, к сожалению, не принятые иногда, вот эту личную ответственность никто не снимал», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, «ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию».

«Это абсолютно недопустимо, делать вид, что всё нормально. Благостные отчёты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах», — добавил президент.

В ходе совещания выступила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что ситуация с коечным фондом по COVID-19 в ряде регионов остаётся по-прежнему напряжённой.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о мобилизация медицинской системы России.

11 ноября Голикова отмечала, что показатель распространения COVID-19 превышен в 35 регионах России.