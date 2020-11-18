Голикова заявила о напряжённой ситуации с коечным фондом в ряде регионов

Ситуация с коечным фондом по коронавирусной инфекции в ряде регионов России по-прежнему напряжённая. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с правительством с участием российского лидера Владимира Путина.

«Эти и ещё ряд изменений, которые опубликованы в санитарных правилах, позволят в том числе разгрузить коечный фонд, ситуация с которым по-прежнему продолжает оставаться в ряде регионов напряжённой», — сказала Голикова.

По её словам, к настоящему времени в России развёрнуто более 268 тыс. «ковидных коек», из которых почти 147,5 тыс. оснащены подачей кислорода, 31 тыс. — аппаратами искусственной вентиляцией лёгких.

«На утро вчерашнего дня было занято почти 81% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше, чем средний российский показатель, наблюдается в 46 регионах страны. Наиболее критичная ситуация в десяти регионах, где занятость коек составляет более 90%, в трёх регионах занято более 95% коечного фонда», — добавила она.

Голикова сообщила, что речь идёт о Чувашской Республике, Орловской области и городе Севастополь.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что в 53 субъектах занятость коечного фонда находится «на цифрах, близких к 90%».

Министр отмечал, что в стране возросло количество пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации.