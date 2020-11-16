Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом, который предназначен для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

«В 53 субъектах занятость коечного фонда находится на цифрах, близких к 90%», — цитирует его РИА Новости.

В связи с этим, по словам министра, в регионах проводятся мероприятия по использованию этапности, как это бывает в период оказания медицинской помощи при боевых действиях.

«То есть этапность койки первичного приёма и койки долечивания», — пояснил он.

Ранее Мурашко заявил, что в регионы с тяжёлой ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 будут направляться бригады федеральных медицинских специалистов.

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